Seferihisar Belediyesi, Zeytinyağı Üretimine Başladı

Zeytin sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçen Seferihisar Belediyesi, S.S. Seferihisar Doğanbey Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yaparak Seferihisar Belediyesi Beyler Zeytinyağı Fabrikasında zeytinyağı üretimini başlattı. Günlük 20 ton zeytin sıkımı yapabilen fabrika, zeytin üreticisine de büyük kolaylık sağlıyor.

Seferihisar’ın önemli üretim kaynaklarından biri olan zeytini en iyi standartlarda işleyerek zeytinyağı üreten Seferihisar Belediyesi, fabrikada üretici destekli çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Belediye, S.S. Seferihisar Doğanbey Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yaparak, Seferihisar Belediyesi Beyler Zeytinyağı Fabrikasında zeytinyağı üretimini başlattı. Fabrikada günlük 20 ton zeytin sıkımı yapılabilirken, zeytinini kendi imkanları ile getiremeyen üreticilerin zeytinleri yerlerinden alınıyor.

Belediye, zeytinini kendi getiren üreticiye yüzde 8, zeytinini yerinden aldığı üreticiye ise yüzde 12 payla sıkım yapıyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Bu bereketli topraklarda böyle büyük bir hazineyle yaşadığımız için çok şanslıyız. İlçemizin en önemli değerlerinden biri olan zeytine ve zeytin üreticimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Üreticilere fayda sağlamak adına belediye olarak yağ karşılığı ürünün yüzde 8’ini alıp yüzde 92’sini üreticiye bırakarak üreticinin gelirini arttırıyoruz” dedi. – İZMİR