Şemdinli’de vatandaşlara aşure dağıtıldı – Son Dakika

Son Güncelleme: 16.08.2023 13:18
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Ulu Cami önünde aşure etkinliği yapıldı.
Kaymakam Ali Ekber Ateş’inde katıldığı programda, vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Ateş, etkinliği her yıl düzenlemeye çalıştıklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
DÜNYA7 dakika önce
DÜNYA18 dakika önce
DÜNYA29 dakika önce
DÜNYA40 dakika önce
DÜNYA51 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.