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Şemdinli’de vatandaşlara aşure dağıtıldı – Son Dakika

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Ağustos 16, 2023 10:19
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Son Güncelleme: 16.08.2023 13:18

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi tarafından muharrem ayı dolayısıyla Ulu Cami önünde aşure etkinliği yapıldı.

Kaymakam Ali Ekber Ateş’inde katıldığı programda, vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ateş, etkinliği her yıl düzenlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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