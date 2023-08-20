– Şenol Güneş: “Ne olursa olsun puan kaybedilecek bir maç değildi”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:

“Oyun üstünlüğü bizde olan maçta 1 puan almak kötü oldu”

“Yayıncı kuruluş haddini bilsin”

İSTANBUL – Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ne olursa olsun puan kaybedilecek bir maç olmadığını dile getirerek, “Oyun üstünlüğü bizde olan bir maçta 1 puan almak kötü oldu” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bugün maalesef 2 puan kaybettik. Maçın genelinde kazanmaya daha yakın takım bizdik. Final paslarını iyi kullanamadığımız için ikinci golü bulamadık. İkinci yarıda oyunu tutmaya çalıştık. Bir gol bulsak maçı da bitirebilirdik. Bu oyunda sürprizler vardır. Bugünde sürpriz bir sonuç oldu. Öndeyken yeni oyuncularımızı oyuna dahil ettik. Hatta Chamberlain bir pozisyona da girdi ama sonuç alamadık. Pasların tercihlerini iyi yapıp final paslarını iyi yapmamız gerekiyor. Rakip sahada hele de kalabalık defanslara karşı daha akıllıca oynamak zorundasınız. Oyun üstünlüğü bizde olan bir maçta 1 puan almak kötü oldu. Sahamızda oynamamıza rağmen kontradan gol yememizi anlayabilirdim ama savunma yaptığımız bir pozisyonda rakibe penaltı pozisyonu vermek ve 2 puan kaybetmek moral bozucu oldu” dedi.

“Ne olursa olsun puan kaybedilecek bir maç değildi”

Tüm olumsuzluklara rağmen 3 puan ile ayrılmaları gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, “Sakatlıktan gelen Cenk var. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Dakika 60 olduktan sonra ileride oyunu tutabilecek, top yapabilecek Milot ve Alex’i oyuna dahil ettik. 11’de başlayan ve o dakikalarda yorulan oyuncularımızda vardı. Oyuncularımızın iyi niyetinden asla şüphem yok. Orta sahamız çok çalıştıkları için yoruldu. Bunlar olabiliyor. Bugün en önemli eksiğimiz önde baskı yapamamamız oldu. Baskıyı düzgün yapamayınca rakip hücum yaptığında 60-70 metre geri koşmak zorunda kaldık. Futbol hatalar oyunudur. Ama ne olursa olsun puan kaybedilecek bir maç değildi” şeklinde konuştu.

“Futbolu siz karalıyorsunuz”

Yayıncı kuruluşun söylediklerini çarpıttığını iddia eden tecrübeli teknik direktör, “Penaltı konusunda konuşmak istemiyorum. Hakemler konusunda konuşmayacağıma söz verdim. Şahısları ve kurumları karşıma almak istemiyorum. Yayıncı kuruluşu da bu konuda uyarıyorum. Hadlerini bilsinler. Benim ifade etmediğim şeyleri ifade etmişim gibi söylüyorsun. Ben pozisyonu görmedim, ‘Hakem görmüşse vermiştir’ dedim. Yayıncı kuruluşu uyarıyorum. Futbolu siz karalıyorsunuz. Hakem görmüşse vermiştir. Bunu nasıl buraya çekebiliyorsun. Bunlar çok terbiyesizce ifadeler” açıklamasında bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu’nda karşılaşacakları Dinamo Kiev ve bu maç dolayısıyla Süper Lig’de bir erteme olup, olmayacağı hakkında da konuşan Şenol Güneş, “Federasyon ne karar alırsa onu uygularız. Düştüğümüz yerden kalkarız. İyi futbol oynayıp, Dinamo Kiev’i elemek ve Avrupa’da yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Yenilen gol sonrası taraftarın tepkisini onaylamadığını söyleyen Güneş, “Sahada oyuncuya, takıma, başkana saygısızlık yapılmasını onaylamıyorum. Bize karşı olan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Ama Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkar, destek olur. Bugün de öyle yaptılar. Bu tarz tezahüratların kulübe, takıma bir yararı yok” diyerek sözlerini tamamladı.