Şenol Güneş: Umarım yarın keyifli bir maç olur ve kazanarak turu geçeriz

İSTANBUL,

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Neftçi’yi yenerek play-off’a yükselmek istediklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Neftçi Bakü rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Güneş’in açıklamalarında öne çıkan sözleri şöyle;

“2023-24 sezonuna yeni başladık. Oynadığımız müsabaka sayısı henüz daha az. Pazartesi günü oynadığımız Fatih Karagümrük maçını da dahil edersek milli maç arasına kadar 6 maçımız var. Üç günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlatmak gerekiyor. Elimizdeki kadroyu oldukça zorlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Oyuncuların fiziksel değerleri iyi görünüyor.

Katılımlar fazla olduktan sonra daha da güçlü olacağımıza inanıyoruz. Şu aşamada yarınki Neftçi Bakü PFK maçına 3-1’lik avantajlı bir skorla başlayacağız. Hiçbir şeyin garantisi yok. Futbol maçı oynanmadan kazanılmıyor. Dolayısıyla eldeki oyuncuların form durumuna göre bazı oyunculara şans vererek bazı oyuncuları da dinlendirerek oyuna başlamak istiyoruz. Oyunun gelişimine göre hareket edeceğiz.

Neftçi Bakü PFK takımını orada gördük. İzin verirsek iyi pas yapıyorlar, teknik bir takım, iyi oynuyorlar. Oyunun 75 dakikalık bölümünde biz iyi oynadık. Daha sonra yorulduk ve değişikliklerle beraber rakibe izin verince onlar iyi oynamaya başladı. Yarın onları oynatmadan kendi oyunumuzu oynayıp kazanarak turu geçmek istiyoruz.

Şu an ciddi bir sıkıntımız yok, ancak Omar Colley’in omuzunda bir sıkıntı var. Buna bakıp değerlendireceğiz. Onun dışında Rachid Ghezzal’ın ailesi bir kaza geçirdi. Çocuğu ameliyat oldu ancak durumu gayet iyi. Rachid Ghezzal iyi çalışıyordu, şanssız bir dönem geçiriyor. Kendisine geçmiş olsun diyoruz.

Umarım yarın kendi seyircimiz önünde iyi bir maç olur, keyifli bir maç olur ve kazanarak turu geçeriz.

Milot Rashica iyi bir oyuncu, karakterli bir oyuncu, bize de uyum sağlayıp başarılı olmasını bekliyoruz. Rashica transferi için yönetimi tebrik ediyorum.

Alexander Chamberlain dün idmana katıldı. O da olumlu pozitif, yabancılık çekmedi. Futbol bilgisi, yeteneği oldukça fazla. Bu tip oyuncuları fiziksel olarak hazırlayıp takıma biran evvel adapte etmek istiyoruz. Daha önce de üç oyuncu almıştık. Şu an yabancı olarak beş transfer yapmış olduk.

Talisca ile ilgili daha önce söyledim. İsteklerle gerçekler arasındaki fark çok basitti. Daha önce söyledim yine söyleyince de orası çok konuşuluyor. Özlemi olduğunu buraya gelmesi gerektiğini söyledim de bunun resmi bir teklif olmadığını aklı selim herkes bilir. Sadece bir sohbet içerisinde konuştuğumuz bir konuydu. Kulübün bu olaya sıcak bakmadığı görüntüsü vardı. Ancak Talisca gelmek isterse bu değerlendirilir. Ekonomik koşullar ve oyuncunun istemesi ve kulübünün bırakması gerekiyor. Zorlukları var. Başkan da biz de taraftar da Talisca’ya sıcak bakar. Bu zamana kadar olumsuzdu. Ancak olumlu bir olay olursa bu değerlendirilir.

Şu an elimizde bir kadro var. Onlarla oynuyoruz. İhtiyacımız olan yerleri söyledik. Şu ana kadar aldığımız oyuncuların uyum sağladığını düşünüyorum. Sayısal olarak değil ama bireysel olarak bakarsak defansta ve stoperde bir eksiklik görüyoruz. Onun dışında bir sıkıntı görmüyoruz.

Ben bu transfer ayının bu şekilde olmasını doğru bulmuyorum. Bizim için de kulüpler için de doğru bulmuyorum. Transfer ayının maçların oynanmadığı dönemde bitirilmesinden yanayım.

Bahtiyar ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Mavi kartla ilgili konuşuldu anlaşıldı. Bugün de gelebilir yarın da gelebilir. Son durumunu bilmiyoruz. Onun dışında Türk oyuncu alabiliriz. Şartlara bakıp ihtiyaca göre hareket edeceğiz. Alınmasının yararlı olduğunu düşünüyorum.

Montero ve Hasic ile ilgili kendilerine düşüncelerimi söylediğim için biliyorlar. İyi bir kulüp bulurlarsa imkanlar içerisinde gidip oynamalarında yarar var.

Transfer sadece almakla olmuyor, bazen de giden olabilir. Gelişmelere ve şartlara bakarsınız. Oyuncunun imkanları çıkar kendisi ister. Karşılıklı giden oyuncu olabilir gelen oyuncu da olabilir.

Deniz Türüç beğendiğim bir oyuncu hatta daha önce milli takıma aldığım bir oyuncu. Ancak bizim şu an transferle ilgili bir düşüncemiz yok. Umut Meraş iyi bir oyuncu kendisine de söylediğim bırakmayı düşünmüyorum. Beşiktaş ona değer verdi. Değer verdiği için de aldı ve para verdi. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isteyen oyuncu olursa onu o zaman değerlendiririz.

Birçok mevkide oynamak oyuncu için avantajdır. Oynayamıyorsa oynamaya zorlamakta yarar var. Günümüz futbolu ofansif ve defansif her düşünceyi yapabilecek oyunculardan kurulu. Hücumda da baskı yapıp defansif oynuyorsunuz. Geride de defans yapsanız hücuma topu iyi sokup takıma katkı yapıyorsunuz, buna alışmak lazım. Değişimlere hazır olmak lazım. Bunları iyi yapan oyuncuların oynama şansları fazla olur.

Bizim amacımız takımın daha iyi olabilmesi için yeni oyuncuları katmak. İster genç takımdan gelsin ister transferden gelsin. Biz o niyetle oynasınlar diye alıyoruz.

Salih Uçan bizimle beraber mukavelesi devam ediyor. Cenk de Salih de ikisi de kalmak istiyor. Yönetim de elinden gelen gayreti gösteriyor.”