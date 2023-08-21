Şenol Güneş’ten hakem açıklaması: Konuşursak ağır oluyor

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2 puanı son anda kaybettikleri Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

“SÜRPRİZLER DE OLABİLİYOR”

Takımını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Futbol sahada oynanıyor, oynanmadan kazanılmıyor, sürprizler olabiliyor. Bu da bugün bizim başımıza geldi. Kazanmamız gerekiyordu, ilk yarıda ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı az. Hem topu tutmak hem pas yapmak hem de oyuncuları görmek istedik ama o da olmadı. Kalabalıkken defans arasına atılan topta penaltı oldu ve golü yedik. Ne olursa olsun o pozisyonu vermemek gerekiyordu. En büyük sıkıntımız, bugün baskılarımız iyi değildi” dedi.

“KONUŞURSAK AĞIR OLUR, BİLMİYORUM”

Mücadelenin hakemi hakkında da konuşan Güneş, “Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir” ifadelerini kullandı.