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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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Son Güncelleme: 15.08.2023 09:07

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0590 liradan, avro 29,5410 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0590 liradan, avro 29,5410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,0570 liradan alınan dolar 27,0590 liradan satılıyor. 29,5390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,5410 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0470 lira, avronun satış fiyatı ise 29,4250 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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