Serdivan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Serdivan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki SERBEL kadrosunda bulunan işçileri kapsayan sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yapıldı.

Yılın ikinci 6 aylık dönemini kapsayan sözleşme, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, sendika temsilcileri ve SERBEL bünyesinde çalışan belediye işçilerinin hazır bulunduğu törenle imzalandı.

Aylık en düşük ücretin 17 bin 500 lira olarak belirlendiği sözleşmede, işçilere yevmiyeleri üzerinden yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Varılan anlaşma neticesinde memnuniyetlerini dile getiren belediye işçileri, uyum içerisinde sürdürülen görüşmelerden dolayı Başkan Alemdar’a ve sendika temsilcilerine teşekkür etti.

İmza töreninin ardından konuşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Serdivan Belediyesi olarak büyük aileyiz. Bu samimiyetle ve şevkle Serdivanımızı daha da güzelleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.