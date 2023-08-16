Serik’te Jandarma Ekipleri Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıttı

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:34
Serik ilçesinde jandarma ekipleri, ‘Kaskımla Güvendeyim Projesi’ kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıttı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ile trafik timleri katıldı. Ekip, motosiklet sürerken kask, mont, pantolon, eldiven, bot ve reflektif yelek kullanımının önemini anlatarak, sürücülere kask hediye etti.
Serik ilçesinde jandarma ekipleri, “Kaskımla Güvendeyim Projesi” kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ile trafik timleri katıldı.
Ekip, motosiklet sürerken kask, mont, pantolon, eldiven, bot ve reflektif yelek kullanımının önemini anlatarak, sürücülere kask hediye etti.
Kaynak: AA
DÜNYA3 dakika önce
DÜNYA14 dakika önce
DÜNYA25 dakika önce
DÜNYA36 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.