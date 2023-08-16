Servet kazanacaklar! Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gelir bekliyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:02
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Olimpija Ljubljana’yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray, kasasına 5 milyon euro koymayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar, play-off turundaki rakibi Molde’yi eleyip gruplara kalması durumunda ise yaklaşık 23 milyon euro kazanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Olimpija Ljubljana’yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray, kasasına 5 milyon euro koymayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar, play-off turundaki rakibi Molde’yi eleyip gruplarak kalması durumunda ise yaklaşık 23 milyon euro kazanacak.
SON BİR ADIM KALDI
Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Galatasaray, Olimpija Ljubljana’yı 3-0’ın rövanşında 1-0 mağlup etti. Play-off turuna yükselen temsilcimizin rakibi ise Molde oldu. Galatasaray, Molde ile 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Molde’yi de elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak.
Şampiyonlar Ligi’nde para ödülleri şöyle:
Katılım payı: 14.800.000 euroPlay-Off Turu kaybeden: 5.000.000 euro (Avrupa Ligi’nde grup etabına kalacak)Katsayı payı: 1.137.000 euro ve katları (En az 6.822.000 euro)Market Pool payı: 1.500.000-2.000.000 euro arası3 puan: 2.800.000 euro1 puan: 930.000 euroSon 16 Turu: 9.600.000 euroÇeyrek Final: 10.600.00 euroYarı Final: 12.500.000 euroFinalistler: 15.500.000 euroŞampiyon: 4.500.000 euro Martin Linnes: Galatasaray Maçını Dört Gözle Bekliyorum
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