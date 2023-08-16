SF Havayolları, Çin ve BAE arasında yeni bir hava kargo rotası açtı

WUHAN, 16 Ağustos (Xinhua) — SF Havayolları, Çin’in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou şehri ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’yi birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotasının Çarşamba günü açıldığını duyurdu.

Boeing 747-400 tipi kargo uçağı, Çarşamba sabah saatlerinde Çin’in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Filo büyüklüğü bakımından Çin’in en büyük hava kargo taşıyıcısı olan SF Havayolları’ndan yapılan açıklamaya göre bu uçuşla, havalimanını Ortadoğu’ya bağlayan ilk kargo rotasının açılışı yapılmış oldu.

Toplam hava ekspres kapasitesi yaklaşık 200 ton olan rotada, haftalık gidiş-dönüş hava kargo hizmeti verilmesi planlanıyor.

SF Havayolları’na göre yeni rota ağırlıklı olarak genel kargo, e-ticaret ürünleri ve ekspres kargolar taşıyacak ve Çin ile BAE arasında verimli ve güvenilir hava lojistiği sağlayacak.

2022’nin Temmuz ayında faaliyete geçen Ezhou Huahu Havalimanı, yoğun kargo trafiği ve belli miktarda yolcu trafiğiyle, kargo odaklı bir merkez havalimanı konumunda bulunuyor. Havalimanı, ilk uluslararası kargo rotasını Nisan’da açmıştı.

Merkezi Shenzhen’de bulunan SF Havayolları, Çin’in önde gelen kurye şirketi SF Express’in havacılık şubesi olma özelliğini taşıyor. SF Havayolları, yurtiçinde ve yurtdışında 90’dan fazla varış noktasını birbirine bağlayan 84 kargo uçağından oluşan bir filo işletiyor.