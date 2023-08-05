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ŞİLE’de deniz ortasında botta kadın döverken görüntülenen Ş.Ö. gözaltına alındı

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Ağustos 5, 2023 05:57
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ŞİLE’de deniz ortasında botta kadın döverken görüntülenen Ş.Ö. gözaltına alındı

Şile Ağlayankaya açıklarında bir botta kadının döven bir kişiyi çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli  Ş.Ö. gözaltına alındı.

Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından  Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

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