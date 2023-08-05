ŞİLE’de deniz ortasında botta kadın döverken görüntülenen Ş.Ö. gözaltına alındı
Şile Ağlayankaya açıklarında bir botta kadının döven bir kişiyi çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı.
Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.
DÜNYA7 dakika önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
İstanbul Esenyurt’ta Bisikletli Çocuğa Çarptı, Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Kayseri’de otomobil takla attı, kadın sürücü yaralandı