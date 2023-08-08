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Sinop’ta kamyon devrildi: 1 yaralı

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Ağustos 8, 2023 16:15
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Sinop’ta kamyon devrildi: 1 yaralı

SİNOP – Sinop’ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat yolunun 24. kilometresi Derecuma mevkisinde 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 AAU 318 plakalı kamyon sürücüsü Murat İncekara, Sinop-Boyabat seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Devrilen sürücüyü çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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