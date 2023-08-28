Sinop’ta mantı fiyatlarına zam geldi

MUSTAFA USTA

Sinop’ta mantının porsiyonuna zam geldi. Lokantacılık yapan Songül Balgül, “Ben sadece mantı satışı yapmıyorum. Onun dışında da ürünlerim var ama bu şartlarda çok zor. Bir gün bir günü tutmuyor. Çok zor dönem geçiriyoruz. Pazarda domatesin kilogramı 30 lira, ezik olanlar bile 20 lira onlarda bizim işimize gelmiyor” dedi. Esnaf Nurgül Eren ise, “Maliyetler çok arttı, yüzde 100 arttı. Alım gücümüz çok düştü. Kıyma çok zamlı. Biz de alamıyoruz, müşteri de yiyemiyor” diye konuştu.

Sinop’ta mantının porsiyonu 150 TL’den 180 TL’ye yükseldi. Yöresel işaret alarak tescillenen Sinop mantısı üzerine lokanta işleten esnaf, maliyetlerinin yükselmesinden şikayet etti. Songül Balgül, şöyle konuştu:

“ÇOK ZOR DÖNEM GEÇİRİYORUZ”

“Mantıyı yoğurtlu, cevizli, sadece yoğurtlu ve sade cevizli olarak yapıyoruz. Mantı malzemelerinde 550 liraya aldığımız un 750 lira oldu. 160 liraya aldığımız tereyağı 190 lira oldu. Ceviz de 180 lira civarında. 300 liraya kıyma alıyordum, 120 liraya da cevizi alıyordum. Doğal gazı da var bunun, doğal gaza da zam geldi. Ben sadece mantı satışı yapmıyorum. Onun dışında da ürünlerim var ama bu şartlarda çok zor. Bir gün bir günü tutmuyor. Çok zor dönem geçiriyoruz. Pazarda domatesin kilogramı 30 lira, ezik olanlar bile 20 lira onlarda bizim işimize gelmiyor. Biber olmuş 25 lira, salatalık 25 lira, marulun tanesi 30 lira.”

“BİZ DE ALAMIYORUZ, MÜŞTERİ DE YİYEMİYOR”

Mantı işletmecisi Nurgül Eren ise “Sinop mantısının hamuru katı şekilde yoğuruyorsun, açıyorsun kesip içine kıyma koyuyorsun. Sonra da katlayıp haşlanıp cevizli ve yoğurtlu yapıp üzerine de tereyağı yapıp çok lezzetli olur. Maliyetler çok arttı yüzde 100 arttı. Alım gücümüz çok düştü. Kıyma çok zamlı. Biz de alamıyoruz, müşteri de yiyemiyor” dedi.