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Sinop’ta Torik Balığı Tezgahlarda Arttı

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Kasım 23, 2023 09:28
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Sinop’ta balık tezgahlarında torik sayısı arttı.

Yaklaşık iki aydır hamsi bolluğu yaşanırken, zaman zaman torik balığı da tezgahlarda yerini almaya başladı.

Balıkçıların ağlarına takılan torikler tezgahlarda bol miktarda bulunmaya başladı.

Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkunarslan, “Bu yıl palamut olmadı. Ancak palamudun büyüğü olan torikler kasım ayında bol miktarda çıkmaya başladı.” dedi.

Ağırlıkları üç kilogramı geçen toriklerin tanesinin 500 liradan satıldığı belirtildi.
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