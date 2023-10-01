Sinop’un dış ticareti Ağustos ayında yüzde 26,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistik verilerine göre, Sinop’un dış ticareti Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos dış ticaret istatistiklerini açıkladı. 2023 yılı Ağustos ayında Sinop’tan yapılan ihracat 3 milyon 217 bin dolar olarak açıklandı. Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 arttığı görüldü. Sinop’un 2023 yılı Ağustos ayındaki ithalatı ise 931 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azaldı. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Ağustos ayında 4 milyon 149 bin dolar oldu.

En fazla ihracat deniz ürünlerinde

Ağustos ayında Sinop’tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 1 milyon 220 bin dolar ile “Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması” ürün grubu bulunuyor. Bu ürün grubunu 675 bin dolar ile “Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı” ve 288 bin dolar ile “Mobilya imalatı” ürün grubu takip ediyor. Ağustos ayında Sinop’tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 36 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. İthalat ise 49 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada; 688 bin dolar ile “Motorlu kara taşıtlarının imalatı” ürün grubu, 69 bin dolar ile “Motor ve türbin imalatı” grubu ve 41 bin dolar ile “Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı” ürün grubu yer aldı.

İhracatta Güney Kore, ithalatta İspanya ilk sırada

Ağustos ayında Sinop’tan 56 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 962 bin dolar ile Güney Kore yer almakta. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 366 bin dolar ile Romanya olurken üçüncü sırada 339 bin dolar ile Ukrayna bulunuyor. Ağustos ayında Sinop’a yapılan ithalatta ise ilk sırada 688 bin dolar ile İspanya yer alırken. İspanya’yı 171 bin dolar ile Çin ve 58 bin dolar ile Almanya takip ediyor. – SİNOP