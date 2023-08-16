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Şırnak’ta Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Ağustos 16, 2023 14:19
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde, görev başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Metin Ak’ın (51) cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 çocuk babası polis memuru Ak, görev başındayken kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ak için Silopi Polisevi’nde düzenlenen törene, Vali Vekili Ali Erdoğan, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Alay Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe protokolü ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ak’ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Konya’ya gönderildi.
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