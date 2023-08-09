Sivas Akıncılar’da TMO Hububat Alımı Devam Ediyor

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı devam ediyor.

Akıncılar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Koç, AA muhabirine, “TMO tarafından bugüne kadar 10 bin tonun üzerinde mahsul alımı yapıldı. 3 bin tonun üzerinde de alım yapılması bekleniyor.” dedi.

Koç, ayrıca TMO’ya Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar ve Şebinkarahisar ilçelerinde bulunan çiftçilerin randevu sitemine göre gelerek ürünlerini teslim ettiklerini söyledi.

İlçede TOKİ tarafından yaptırılan 276 konutun inşası sürüyor.

İnşası bitme aşamasına gelen konutların bu yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.