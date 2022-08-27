Sivas’ın “nazar boncuğu”nu andıran gölleri turizme kazandırılmayı bekliyor

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER- Sivas’ın Zara ilçesi Canova köyünde bulunan üç göl renkleri ve şekilleriyle adeta nazar boncuğunu andırıyor.

İl merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Canova köyünde, dipten su kaynaklarıyla beslenen Kızılçan, Ağ ve Kara gölleri renkleriyle dikkati çekiyor. Nazar boncuğunu andıran göllerin turizme kazandırılması bekleniyor.

Canova köyü Muhtarı Yahya Şahin, AA muhabirine, köylerindeki göllerin Allah’ın verdiği bir lütuf olduğunu söyledi.

Göllerin etrafında çevre düzenlemesi ve yol yapılmasını arzuladıklarını dile getiren Şahin, “Çevre düzenlemesi yapılırsa daha çok kişi buralara gelir. İlimiz ve köyümüz için çok güzel olur.” diye konuştu.

– “Göllerimizin nazar boncuğuna benzetilmesi bizleri mutlu ediyor”

Gölleri görenlerden güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Şahin şunları kaydetti:

“Görenler ‘Buraları neden turizme açmıyorsunuz?’ diyor. Sağ olsun Kaymakamlığımız yolumuzun bir kısmını yaptırdı. Göllerimizi görmeye gelenler oluyor. Biz de gösteriyoruz ve göllerimizi gezdiriyoruz. Ziyaretçiler memnun olup ayrılıyor. Göllerimizin nazar boncuğuna benzetilmesi bizleri mutlu ediyor. Gölün etrafına bir şeyler yapılırsa turizme açılır ve daha güzel olur.”

Şahin, dünya genelinde kuraklığın etkili olduğunu ve göllerdeki su seviyesinde de buna bağlı düştüğünü söyledi.

Köy sakinlerinden Fehmi Başer de gölleri görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini belirtti.

Köylerindeki göllerin nazar boncuğunu andırdığını dile getiren Başer, “Bilen bilmeyen herkes merak edip geliyor. Güzelliğini görüp hayran kalıyor.” dedi.

Başer, göllerin turizme kazandırılması noktasında çalışma yapılmasını talep ettiklerini aktardı.