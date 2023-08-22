Sivasspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı

– Sivasspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

SİVAS – Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, bir günlük iznin ardından ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise sınırlı alan oyun ile yarım saha çift kale maç yaptı.

Yeni transfer Rey Manaj da çalışmalarda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.