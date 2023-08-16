Sivas’ta Stadyum Yanı Üst Geçit ve Bağlantı Yolu Hizmete Açıldı

Sivas’ta Erzincan Çevre Yolu’nu 4 Eylül Stadı yanından üst geçitle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na, devamında Buhara Caddesi’ne ulaştıracak stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, bu doğrultuda hayata geçirdiği projelerle ulaşımdaki konforu ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda okullar bölgesi ve stadyum önünde yaşanan trafik yoğunluğunu en aza indirmek için çalışmalara başlayan belediye, Gültepe’de bulunan Sivasspor Caddesi üzerinde yeni bir üst geçit projesini hayata geçirdi.

Stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolünün katımıyla hizmete açıldı.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Şehirler için, bulvarlar, yollar, caddeler hayati önem arz ediyor. Ben başta kıymetli belediye başkanımız Sayın Hilmi Bilgin’e ve tüm ekibine çok çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de şunları kaydetti:

“Değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gültepe Mahallemizde özellikle maçların oynandığı saatler sonrasında veya iş çıkışında, 4 Eylül Sanayi Sitemiz ile beraber böyle bir bulvar, bulvarın ve üst geçidin olması müthiş bir imkan ve müthiş bir ihtiyacı da karşılıyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun.”

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ise “Bu yol yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Kümbet bölgesini şehirde iş yeri olarak kullanılan yerlere bağlayacak. Önemli bir hizmet görecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Bilgin de bu yılın söz verdikleri projelerin açılış yılı olacağını belirtti.

Açılışı yapılan bağlantı yolu hakkında bilgi veren Bilgin, şunları kaydetti:

“4 Eylül Sanayi Sitesi’nin, okullar bölgesinin, stadyumun, Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesinin, AVM’nin ve Toptancılar Sitesi’nin olduğu ve ticari alanların barındırdığı bir bölgeydi. Bu bölgenin tek bir girişi vardı. Kara yollarının yanındaki yolla bağlanabiliyordu ve doğal olarak da o bölgede bir büyük bir trafik sıkışıklığı vardı. Göreve geldiğimiz an kendi ekibimiz, Plan Proje Müdürlüğümüz yolun proje çalışmasını yaptılar. İhalesini yaptık ve yine kendi şirketimiz Özbelsan AŞ’nin üstlendiği bu projeyi 25 milyon TL bedelle ihale ettik. Bu projenin güncel rakamları yaklaşık 110 milyon TL, bugün kazasız belasız bitirerek hizmete açmış oluyoruz.”

Protokol konuşmalarının ardından bağlantı yolu hizmete açıldı. Güler ve Bilgin, makam aracına binerek yolda ilk sürüşü gerçekleştirdi.