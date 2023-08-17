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Sivas’ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Ağustos 17, 2023 14:49
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Son Güncelleme: 17.08.2023 17:25

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

B.Ş. (85) yönetimindeki 58 SA 629 plakalı traktör, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi kavşağında, M.Ş. (61) idaresindeki 27 AB 047 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü B.Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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