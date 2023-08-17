Sivas’ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:25
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
B.Ş. (85) yönetimindeki 58 SA 629 plakalı traktör, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi kavşağında, M.Ş. (61) idaresindeki 27 AB 047 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü B.Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
DÜNYA6 dakika önce
DÜNYA17 dakika önce
DÜNYA29 dakika önce
DÜNYA39 dakika önce
DÜNYA51 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Sivas’ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.