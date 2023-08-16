ŞOK Marketler Yılın İlk Yarısında Karlılığını Koruyarak Hedeflerinin Üzerinde Büyüdü

ŞOK Marketler yılın ilk yarısında karlılığını koruyarak hedeflerinin üzerinde yüzde 93 büyüdü. Satış gelirlerini 45,4 milyar TL’ye yükselten ŞOK Marketler, bu dönemde 1,3 milyar TL net kar elde etti.

İstikrarlı performansıyla başarılı bir dönemi geride bırakan ŞOK Marketler, müşterilerine sunduğu kaliteli ürünler, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalar ile satış gelirlerini artırırken, sektördeki güçlü konumunu korudu. Kahramanmaraş merkezli 12 ili etkileyen deprem felaketine rağmen Türkiye genelindeki yatırımlarını kesintisiz sürdüren ŞOK Marketler’in mağaza sayısı 10 bin 475’e ulaştı. Son 5 yılda çalışan sayısını yaklaşık 27 bin’den 47 bin’e yükselten şirket ülke istihdamına katkı sağlamaya devam etti.

WİN SADAKAT PROGRAMI İLE DAHA YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ŞOK Marketler, müşteri memnuniyetini odağına alan çözümler üretme vizyonuyla hayata geçirdiği Win sadakat programı ile sektörde bir yeniliğe daha imza attı. Her geçen gün genişleyen ürün yelpazesi ve uygun fiyatlı seçenekleriyle müşterilerine kaliteli ürünleri en hesaplı şekilde sunan ŞOK Marketler, Win’li müşterilerine alışverişlerinden kazanacakları ‘TL’ler ile daha da avantajlı fırsatlar sağlıyor. Kazanılan TL tutarları müşterilerin Cepte ŞOK uygulamasındaki Win hesaplarına yüklenerek hem Türkiye’nin 81 ilinde bulunan ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK’taki alışverişlerinde kullanılabiliyor.

DEMİREL: “ŞOK MARKETLER OLARAK BİRİNCİL HEDEFİMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”

Yılın ilk yarısıyla ilgili değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “2023 yılının ilk altı ayını geride bırakırken tüm çalışanlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz yoğun emeğin müspet rakamlarla taçlandırılmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve istihdam alanında sağladığımız katkılar bizler için motivasyon kaynağı oldu. Bu hedefle daima daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şubat ayında deprem felaketinin yaralarını sararken; mağaza açılışlarımıza hız kesmeden devam ettik. Deprem operasyonlarımızı yeniden başlatarak müşterilerimize en hızlı hizmet sunan perakende şirketi olduk. Bu dönemde elde ettiğimiz rakamsal büyüme elbette birincil hedefimiz olan ‘müşteri memnuniyeti’nin de bir sonucu. Son dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Win sadakat programımızla müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunuyor ve tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Hizmetlerimizi çeşitlendirerek ve kampanyalarımızı artırarak müşterilerimizin daima yanında olmaya devam ederken; mağaza ağımızı genişletmeyi ve istihdama katkı sağlamayı da sürdüreceğiz.”

ŞOK MARKETLER TİC. A.Ş. HAKKINDA:

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011 yılında 1.200 mağaza ile faaliyet gösterirken 30 Haziran 2023 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde 10 bin 475 mağazası, 46 bin 797 kişiye ulaşan çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK Marketler, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve tarihi geçmişi olan, kaliteli özgün markalarını müşterilerine uygun fiyatla sunmaktadır. ŞOK Marketler, mağazalarına giren her bir müşterinin rahat, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Mayıs 2018’de halka arz edilen Şirket’in hisseleri SOKM koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

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