Söke Belediyesi Mobil Hizmet Aracı Vatandaşlara Limonata İkramında Bulundu

Son Güncelleme: 16.08.2023 00:21

Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Mobil Hizmet Aracı, Bağarası Mahallesi’nde mobil tahsilat işlemlerini gerçekleştirirken vatandaşlara limonata ikramında bulundu. Mobil Hizmet Aracı, haftalık olarak farklı mahallelerde ve Söke içinde hizmet vermeye devam ediyor.

Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Mobil Hizmet Aracı, Bağarası Mahallesi’nde hem mobil tahsilat işlemlerini yaptı hem de vatandaşlara limonata ikramında bulundu.

Vatandaşların serinlemesine yardımcı olmak için pazar yerlerinde limonata ikramına başlayan Söke Belediyesi, Çarşamba Pazarı’ndan sonra Bağarası Salı Pazarı’nda da vatandaşla buluştu. Vatandaşların borç sorgulama, ödeme ve dönemsel olarak yapılandırma işlemlerini gerçekleştiren Mobil Hizmet Aracı her hafta düzenli olarak Sarıkemer, Sazlı, Yenidoğan, Atburgazı ve Güllübahçe mahallelerinde ve Söke içinde hizmete devam ediyor.

Kaynak: ANKA



