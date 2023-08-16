Söke Belediyesi, temizlik çalışmalarını güçlendirdi

Son Güncelleme: 16.08.2023 18:38

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın liderliğinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri güçlendirildi. Vakumlu yol süpürme aracı ile şehrin dar sokaklarında kolay çalışma imkanı sağlanacak. Araç, çarşı merkezi ve dar sokaklarda çalışmaya başladı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın ‘Temiz bir Söke’ için çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesine dahil edilen vakumlu yol süpürme aracı ile şehrin temiz kalması için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri güçlendirildi.

2 metreküp kapasitesi, şık tasarımı ve sağlam yapısı ile şehrin dar sokaklarında kolay çalışma imkanı sağlayan yol süpürme aracı ile Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yüksek verim elde etmeyi planlıyor. Araç, su püskürten fırçalı vakum sistemi ile şehrin insan yoğunluğunun olduğu çarşı merkez ve dar sokaklarda çalışmaya başladı.

Şehir merkezi ve köylerde aralıksız çalıştıklarını belirten Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Şefika Katipoğlu, “Başkanımızın temiz bir Söke isteği ve bu konudaki attığı adımlar ile bünyemize yeni bir aracı daha katmış olduk. Yakın zamanda yine başkanımızla yaptığımız çalışmalarla çöp konteynerlerimizde daha modern ve verimli bir sisteme geçmiştik. Bugün dar sokaklar, meydanlar ve çarşı merkezde çalışmak üzere verimli bir aracımız daha oldu” dedi.

Kaynak: ANKA



