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Sökeli Karate Sporcuları Uluslararası Gemlik Turnuvasında Başarı Elde Etti
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Sökeli Karate Sporcuları Uluslararası Gemlik Turnuvasında Başarı Elde Etti

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Ağustos 23, 2023 14:20
Sökeli Karate Sporcuları Uluslararası Gemlik Turnuvasında Başarı Elde Etti
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4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası 11-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Gemlik’te düzenlendi. Uluslararası turnuvaya Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören karate sporcuları da katıldı. 17 ülke, 1957 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvadan eğitmenleri Erhan Erdem’in çalıştırdığı Sökeli sporcular çeşitli başarılarla döndü.

Sökeli sporcular uluslararası takım kata kızlar kategorisinde ikincilik, uluslararası takım kata büyükler kategorisinde üçüncülük, bireysel müsabakalarda ise Mete Vardar birincilik ve Gülşen Görece ise ikincilik başarısı elde etti. Son dört yıldır çalışmalarının meyvelerini bu turnuvadan aldıklarını belirten antrenör Erhan Erdem, klasmanda 19. sıraya yükseldiklerini söyledi. Çalışmalarını başarının geleceğine inanarak yaptıklarını söyleyen Erdem, başarıların gelmesinde emeği olan Halk Eğitim Merkezi yönetimi başta olmak üzere sporcu velilerine çok teşekkür etti.

Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne yeni atanan Engin Bacaksız ise, “Başarının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ben öncelikle benden önce müdürlük görevini başarıyla yürüten Hakan Çevik hocamıza çok teşekkür ediyorum. O dönemin çalışmalarının bir ürünü. Bundan sonra bizler de Söke Halk Eğitim Merkezi olarak yeni başarılar elde edecek çalışma ve faaliyetler yapacağız. Sporcularımızı, antrenörümüzü ve velilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Sporculara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan başarı belgeleri verildi. – AYDIN
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