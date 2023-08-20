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Somaspor hazırlık maçında yenişemedi – Son Dakika

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Ağustos 20, 2023 10:24
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TFF 2’nci Lig ekiplerinden Somaspor, son hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karacabey Stadı’nda oynanan lig provasında Somaspor sahaya Tunay – Ensar, Enes, Mahmut, Rıdvan, Oğuzhan, Erdem, Kamil, Arda, Erkan, Refik ilk 11’i ile çıktı.

Siyah-beyazlılar daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Batman Petrolspor’u 3-0, Aliağa FK’yı 2-1 ve Altınordu’yu 1-0 yenerken, Amed Sportif ile 0-0 berabere kalıp, Göztepe’ye 2-0 mağlup olmuştu. Balıkesirspor’la oynanan hazırlık maçı ise aşırı sertlik nedeniyle 34’üncü dakikada yarıda kalmıştı. Somaspor ligde ilk maçında 27 Ağustos’ta Isparta 32 Spor’a konuk olacak.
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