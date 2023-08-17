Son Güncelleme: 17.08.2023 08:58
Son dakika: Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir’deki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26’sı tutuklandı.
Erdem Aksoy
Sondakika.com – Güncel
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