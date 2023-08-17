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Son Dakika: Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir’deki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26’sı tutuklandı

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Ağustos 17, 2023 05:59
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Son Güncelleme: 17.08.2023 08:58

Son dakika: Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir’deki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26’sı tutuklandı.

Erdem Aksoy

Sondakika.com – Güncel

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir’deki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 26’sı tutuklandı – Son Dakika


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