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Son Güncelleme: 21.08.2023 14:06
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklileri heyecanlandıran sözler: Onları memnun edecek adımları atacağız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Budapeşte’den dönüyor. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarına yapılması planlanan düzenleme ile ilgili konuşan Erdoğan, “Emeklilerle ilgili bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.
Ayrıntılar geliyor…
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklileri heyecanlandıran sözler: Onları memnun edecek adımları atacağız.
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