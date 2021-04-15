Son dakika… Ege Denizi’nde peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 05:54’te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

Öte yandan Ege Denizi’nde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.10’da meydana geldi. Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Midilli Adası, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı. Ege Denizi’nde saat 05.54’te de İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde demrem meydana gelmişti.