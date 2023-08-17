Son Dakika: MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı

Yapay zekâ yoluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çı kar sağlamaya çalışan kişi, MİT operasyonuyla yakalandı.

İŞ İNSANLARINI ARADIĞI ORTAYA ÇIKARILDI

MİT, dolandırıcının; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

YAKALANARAK EMNİYET BİRİMLERİNE TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi MİT’in SİBER güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılmaya devam edeceğini ifade ettiler.