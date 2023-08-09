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Son Dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı

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Ağustos 9, 2023 16:42
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9.08.2023 19:42:50. #1.11#

SON DAKİKA: Son Dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı – Son Dakika

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