Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11’ler belli oldu
  • Cumrapostasi.com
  • Spor
  • Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11’ler belli oldu

ABONE OL
Ağustos 20, 2023 18:09
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor’u konuk edecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

BEŞİKTAŞ 3 PUANLA BAŞLADI

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olan Beşiktaş, Gedson Fernandes’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PENDİKSPOR TATSIZ BAŞLADI

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor’a 5-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK

Beşiktaş’ta Ghezzal’ın yanı sıra Colley’in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain’in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

İLK 11’LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor; Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Nuno, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Eze, Abdoulay Diaby.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.