Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11’ler belli oldu

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor’u konuk edecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
BEŞİKTAŞ 3 PUANLA BAŞLADI
İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olan Beşiktaş, Gedson Fernandes’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
PENDİKSPOR TATSIZ BAŞLADI
Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor’a 5-1 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK
Beşiktaş’ta Ghezzal’ın yanı sıra Colley’in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain’in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
İLK 11’LER
Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.
Pendikspor; Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Nuno, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Eze, Abdoulay Diaby.
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