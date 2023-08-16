Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali’nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla’yı penaltılarda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

Son Güncelleme: 17.08.2023 00:15

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48’incisi düzenlenen UEFA Süper Kupası’nda Manchester City-Sevilla ile kozlarını paylaştı. İlk yarısını İspanyol ekibinin 1-0 önde tamamladığı mücadele penaltılara gitti. Seri penaltılarda rakibinimağlup eden kupanın sahibi oldu.

PERDEYİ EN NESYRI AÇTI

Mücadeleye geride bekleyerek savunma yapan Sevilla 25’inci dakikada ilk bulduğu fırsatta golcüsü En Nesyri’nin şahane golüyle öne geçti. Durum 1-0.

İLK YARI SEVILLA’NIN

Gölü kalesinde gören Manchester City, baskısını daha da arttırdı fakat İspanyol ekibi savunma yaparak ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

PALMER SAHNEYE ÇIKTI

Sevilla’nın net fırsatları harcadığı dakikalarda sahneye çıkan Palmer 63’üncü dakikada Rodri’nin ortasına iyi hareketlendi ve kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Durum 1-1.

PENALTILARA GİTTİ

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara gitmeden direkt penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında 5-4 kazanan City, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

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