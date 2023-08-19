Son Dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sitesinden görebilecek.

ÖSYM’NİN SİTESİ ÇÖKTÜ

Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte çok sayıda kişi ÖSYM’nin sitesine girmeye başladı. Site, aşırı yoğunluktan dolayı çöktü.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

İstatistiklere göre YKS’nin birinci oturumu olan TYT’ye başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638’i sınava katıldı. Başvuru yapan 531 bin 805 aday ise sınava girmedi. İkinci oturum AYT’ye başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534’i sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan da 173 bin 3 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi.