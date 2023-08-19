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Son Dakika! Yunanistan’a yasa dışı geçmeye çalışan 6’sı FETÖ mensubu 25 kişi yakalandı

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Ağustos 19, 2023 09:11
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Son Güncelleme: 19.08.2023 12:10

Son dakika! Suriye ve İran’dan ülkeye, Türkiye’den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6’sı FETÖ, 4’ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 25 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 6’sının FETÖ, 4’ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor…

Erdem Aksoy

Sondakika.com – Güncel


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