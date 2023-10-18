SPK, Vakıf Finans Kiralama ve Marmaris Altınyunus’un sermaye artırım başvurularını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Finans Kiralama AŞ ile Marmaris Altınyunus Turistlik Tesisler AŞ’nin sermaye artırım başvurularına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Vakıf Finans Kiralama AŞ’nin 400 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına, Marmaris Altınyunus Turistlik Tesisler AŞ’nin 1 milyon 451 bin 555 liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Arena Finans Faktoring AŞ’nin 100 milyon lira, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ’nin 130 milyon lira, Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 200 milyon lira, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ’nin 250 milyon lira, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ’nin 500 milyon lira, Şeker Faktoring AŞ’nin 580 milyon lira, Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1 milyar 500 milyon lira, Vakıf Faktoring AŞ’nin 4 milyar 356 milyon lira ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 3 milyar milyon lira, Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 97 milyon lira, TEB Finansman AŞ2nin 950 milyon lira, Fiba Holding AŞ’nin 1 milyar 500 milyon lira, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 3 milyar 350 milyon lira, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ’nin 5 milyar lira, Denizbank AŞ’nin 25 milyar lira ve QNB Finansbank AŞ’nin 5 milyar dolarlık borçlanma aracı tahsisi başvurusu Kurul tarafından onaylandı.

Kurul; Ergazi Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 155 bin 567 lira, Hüseyin Tanrıkurt Motun Tuğcu’ya 13 milyon 170 bin 805 lira, Ufuk Oğul’a 4 milyon 369 bin 40 lira, Serhat Tuncalp’e 1 milyon 530 bin 81 lira, Uğur Yaman’a 1 milyon 175 bin 29 lira, Mustafa Akın’a 654 bin 492 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.