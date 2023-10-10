Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 888 Lira Oldu

Son Güncelleme: 10.10.2023 14:45

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 888 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 312 bin 774 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 171 bin 381 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 888 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 671 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 432 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 343 lira 92 kuruş olarak belirlendi. Türkiye’ye dün 107 milyon 765 bin 376 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 783 bin 208 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 888 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 312 bin 774 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 171 bin 381 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 888 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 671 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 432 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 343 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün 107 milyon 765 bin 376 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 783 bin 208 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA



