Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 883 Lira Oldu

Son Güncelleme: 05.11.2023 14:35

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 883 lira 52 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 975 bin 376 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 449 bin 876 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 883 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 587 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 477 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 289 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Türkiye’ye dün 95 milyon 978 bin 504 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 943 bin 624 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 883 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 975 bin 376 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 449 bin 876 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 883 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 587 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 477 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 289 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün 95 milyon 978 bin 504 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 943 bin 624 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA



