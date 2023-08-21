Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 299 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 40 milyon 452 bin 240 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 31 milyon 937 bin 239 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 299 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 350 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 764 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 834 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün 128 milyon 184 bin 40 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 409 bin 133 metreküp olarak kayıtlara geçti.