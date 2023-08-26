Spot piyasada elektrik fiyatları – Son Dakika

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 598 lira 21 kuruş, en düşük 1395 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,2 azalarak 993 milyon 124 bin 936 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00’de 2 bin 598 lira 21 kuruş, en düşük 12.00’de 1395 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1902 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1908 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.