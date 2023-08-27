Spot piyasada elektrik fiyatları – Son Dakika

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Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1592 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,2 artarak 1 milyar 372 milyon 687 bin 621 lira oldu.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00’te 1592 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 375 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 334 lira 64 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 598 lira 21 kuruş, en düşük 1395 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
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