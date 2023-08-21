Spot piyasada elektrik fiyatları – Son Dakika

27,13280.19%
29,50900.09%
1.648,160,24%
7513.290,24%
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1508 lira 35 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,3 artarak 1 milyar 416 milyon 425 bin 59 lira oldu.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 5.00’te 1508 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 275 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 313 lira 68 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.
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