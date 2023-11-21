Suçlamaları kabul eden Binance CEO’su Changpeng Zhao görevinden istifa etti: Bazı hatalar yaptım, sorumluluğunu almalıyım

Binance’ın kurucusu Changpeng Zhao, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarının ardından CEO’luk görevinden istifa ettiğini açıkladı. Suçlamaları kabul eden Zhao, “Kuşkusuz duygusal olarak vazgeçmek kolay olmadı. Ama doğru olanı yaptım. Bazı hatalar yaptım ve sorumluluğunu almalıyım. Binance’nin yeni CEO’sunun Richard Teng olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

BINANCE CEO’SU GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Kara para aklama, dolandırıcılık gibi uzun yıllar süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı’nın radarında olan Binance’ın kurucusu Changpeng Zhao’dan beklenen açıklama geldi. Suçlamaları kabul eden Zhao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Zhao, Binance’ın yeni CEO’sunun Richard Teng olduğunu belirtti.

Bınance’ın kurucusu Changpeng ZhaoZHAO: HATALAR YAPTIM VE SORUMLULUĞUNU ALMALIYIM

Zhao açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Binance’in CEO’luğundan istifa ettim. Kuşkusuz duygusal olarak vazgeçmek kolay olmadı. Ama doğru olanı yaptım. Bazı hatalar yaptım ve sorumluluğunu almalıyım. Bu toplumumuz, Binance ve benim için en iyisi. Binance artık bir bebek değil. Yürümesine ve koşmasına izin vermemin zamanı geldi. Binance’in sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum.

BINANCE’IN YENİ CEO’SU RICHARD TENG

Şu anda Bölgesel Piyasaların eski Küresel Başkanı olan Richard Teng’in bugün Binance’in yeni CEO’su seçildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Richard son derece vasıflı bir liderdir ve otuz yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme tecrübesiyle şirketin bir sonraki büyüme döneminde yönünü belirleyecektir. Binance’In bir sonraki güvenlik, şeffaflık, uyumluluk ve büyüme aşamamıza ulaşmasını sağlayacak.

Binance’ın yeni CEO’su Richard Teng”GEREKTİĞİNDE DANIŞMANLIK YAPMAK ÜZERE HAZIR OLACAĞIM”

Binance’a katılmadan önce Richard, Abu Dhabi Global Market’te Finansal Hizmetler Düzenleme Otoritesi’nin CEO’suydu; Singapur Borsası (SGX) Baş Düzenleyici Görevlisi ve Singapur Para Otoritesi’nde Kurumsal Finans Direktörü. Richard ve tüm ekiple birlikte Binance ve kripto endüstrisi için en iyi günlerin yakında olacağından eminim. Şirketimizin tarihsel bilgisine sahip bir hissedar ve eski CEO olarak, ABD kurum kararlarımızda belirtilen çerçeveye uygun olarak, gerektiğinde danışmanlık yapmak üzere ekibe hazır olacağım.

“BİRAZ ARA VERECEĞİM”

Benim için sırada ne var? Önce biraz ara vereceğim. Son 6,5 yıldır tek bir gün bile gerçek (telefon kapalı) mola yaşamadım. Bundan sonra şu anki düşüncem muhtemelen bir miktar pasif yatırım yapacağım, blockchain/Web3/DeFi, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarındaki girişimlerde azınlık tokenı/hissedar olacağım. Sonunda DeFi’ye ayıracak daha fazla zamanım olacağı için mutluyum. Kendimi yeniden bir startup’ı yöneten bir CEO olarak göremiyorum. Tek seferlik (şanslı) bir girişimci olmaktan memnunum. Dinleyici olması durumunda, az sayıda yeni girişimciye özel olarak koç/mentor olmaya açık olabilirim. Hiçbir şey olmasa bile en azından onlara ne yapmamaları gerektiğini söyleyebilirim.”

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturma başlatılmıştı.

ANLAŞMAK İÇİN 4 MİLYAR DOLAR İSTEDİLER

Bloomberg News’in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı Binance’den soruşturmasını çözmek için 4 milyar dolar istedi. Anlaşma Binance’in faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak. Wall Street Journal’ın haberine göre yapılan anlaşma çerçevesinde Binance’in 4,3 milyar dolar ödeme yapacağı ifade edildi. Anlaşma şartlarına göre CEO Zhao’nun federal mahkemede suçunu kabul etmesi bekleniyor.

YÖNETİCİLİK YAPMASI YASAKLANDI

Zhao’nun Seattle federal mahkemesine çıkıp savunma vereceği belirtildi. Bununla birlikte CZ’nin Binance’in çoğunluk hissesini elinde tutması kabul edilirken, şirkette yönetici pozisyonunda yer almasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

BİNANCE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Binance, 2018’den bu yana Adalet Bakanlığı’nın hedefinde. ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı. Federal savcıların, firmanın kara para aklamayı önleme politikaları ve Zhao’nun 2020’deki iç yazışmalarına ilişkin iç kayıtları talep ettiği iddia ediliyor. ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington’da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu. SEC, Binance’in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini söylemişti. Dün akşam, Binance’in ABD’de devam eden soruşturma ve davalarının sona erdirilmesi için 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi talep edildiği bildirilmişti. Binance, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus kullanıcıların uluslararası yaptırımlardan kaçmasına izin verdiği iddiaları nedeniyle de Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor.