Suluova’da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 19.08.2023 13:17

Amasya’nın Suluova ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı ve 36 elektronik sigara ile aparatları ele geçirildi. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi S.T. gözaltına alındı.

İş yerinde arama yapan jandarma ekipleri, farklı markalarda 36 elektronik sigara ile bunlara ait aparatlar ve malzemeler ele geçirdi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA



