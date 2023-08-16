Manchester City – Sevilla maçı büyük heyecana sahne olurken, maçı izleyenler ve takip edenler Süper Kupa’yı kim kazandı? 2023 UEFA Süper Kupa kimin oldu, Sevilla mı, Manchester City mi merak etti. Peki, Süper Kupa’yı kim kazandı?

2023 SÜPER KUPA’YI KİM KAZANDI?

Manchester City – Sevilla maçı 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Maçta penaltılara gidildi.

Süper Kupa’yı penaltılar sonrası Manchester City kazandı.

UEFA SÜPER KUPASI NEDİR?

UEFA Süper Kupası (Özgün adı: UEFA Super Cup), UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu arasında oynanan ve tek maçla sahibini bulan kupa. Yerel liglerin başlangıcından hemen önce ağustos ayında oynanır.

Tarihi

UEFA Süper Kupası fikri ilk olarak 1972 yılında Hollanda’nın De Telegraaf gazetesi muhabirlerinden olan Anton Witkamp tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikri yansıttığı zamanlar tam da Hollanda kulüp futbolunun özellikle de Ajax’ın altın yıllarını yaşadığı zamanlardı. Witkamp’ın asıl amacı Avrupa’nın en iyi futbol takımını belirleyecek yeni bir şeyler bulmaktı. Witkamp’ın fikri o zamanki adlarıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonlarının karşılasması olarak hayata geçecekti ki, UEFA başkanının izin vermemesi yüzünden gerçekleşemedi. Bunun nedeni de Kupa Galipleri Kupasını o sezon kazanan Rangers’ın taraftarlarının olumsuz hareketleri yüzünden Avrupa kupalarından bir yıl boyunca men edilmesiydi.

UEFA desteklememesine rağmen kupa maçı De Telegraaf gazetesinin finansal desteğiyle iki maç üzerinden oynandı ve ilk Avrupa Süper Kupası’nı kazanan takım Ajax oldu. Daha sonra bu kupa UEFA tarafından desteklenmeye başladı.