Suriye ordusu ülkenin güneyindeki Dera’da göstericilere ateş açtı

Son Güncelleme: 21.08.2023 00:44

TEL Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde, Şam yönetimine karşı protesto düzenleyen göstericilere Suriye ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi.

TEL Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde, Şam yönetimine karşı protesto düzenleyen göstericilere Suriye ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Dera’daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Neva ile Dael ilçelerinde bir araya gelen halk, Şam yönetimine karşı protesto düzenledi.

Neva ilçesinde Suriye yönetimine karşı, “rejim yıkılsın” sloganı atan göstericilere, Suriye ordusu akşam saatlerinde ateş açtı. Buna ilişkin herhangi bir ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Şam yönetiminin 16 Ağustos’ta akaryakıta zam kararının ardından Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada protestolar başlamıştı

Kaynak: AA



