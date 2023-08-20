Suriye Sivil Savunması, Doğu Guta’daki kimyasal silah katliamının kurbanlarını andı

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 10. yılında İdlib ilinde düzenlenen etkinlikle andı.

Sivil Savunma gönüllüsü Nede Raşid, AA muhabirine, Beşşar Esed yönetiminin, Dogu Guta’ya düzenlediği kimyasal saldırının 10. yılı dolayısıyla saldırıda ölenlerin yakınlarıyla dayanışma faaliyeti düzenlediklerini söyledi.

Raşid, “Katliamı unutmamız mümkün değil. Katiller hesap vermiyor. Adaletin yokluğu katilleri daha çok cesaretlendiriyor ve katillerin katliam yapmasını teşvik ediyor.” dedi.

Suriye ordusunun iç savaş sürecinde Doğu ve Batı Guta, Duma, Zemelke, Sermin, Serakib ve Han Şeyhun gibi yerlere onlarca kez kimyasal saldırı düzenlediğini belirten Raşid, “(Suçlulara) Caydırıcı yaptırımlar gerekiyor. Adalet karşısında cezalandırılması ve adaletin sağlanmış olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Raşid, etkinlikte kimyasal saldırıyı simgeleyen bazı Grafiti resimleri çizdiklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan Semir Aktaa da Doğu Guta’ya düzenlenen kimyasal saldırının 10. yılı münasebetiyle toplandıklarını söyledi.

Suçluların adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini ifade eden Aktaa, “Yapılan katliamı bir an bile olsun unutmadık.” dedi.

Doğu Guta katliamı

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013’te başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak, 1400’ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018’de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018’de Doğu Guta’yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.