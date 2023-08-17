DOLAR

27,0931

0.17%
EURO

29,4920

0.14%
ALTIN(gr)

1.648,97

0,10%
BİST 100

7662.26

0,10%
Son dakika haberleri
Anasayfa / Ekonomi / Suudi Arabistan ile Çin Arasında 5 Milyar Riyallik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
  • Cumrapostasi.com
  • Ekonomi
  • Suudi Arabistan ile Çin Arasında 5 Milyar Riyallik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Suudi Arabistan ile Çin Arasında 5 Milyar Riyallik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

ABONE OL
Ağustos 17, 2023 05:16
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Suudi Arabistan ile Çin arasında 5 milyar riyallik (1,33 milyar dolar) 12 işbirliği anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan-Çin İş Forumu Çin’in başkenti Pekin’de başladı.

Suudi Arabistan’dan foruma İskan Bakanı Macid el-Hukayl ve Pekin Büyükelçisi Abdurrahman bin Ahmed el-Harbi katıldı.

SPA’ya açıklama yapan Hukayl, iki ülke arasında Suudi Arabistan’da altyapıyı geliştirme, finans, konut ve emlakçılık alanlarında olmak üzere 12 yatırım anlaşması imzaladıklarını ve bunların yatırım değerinin 5 milyar riyalden fazla olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan’ın 17 kentinde 300 bin konut inşasına başlandığını ifade eden Hukayl, bunların toplam yatırım değerinin 100 milyar riyali (27 milyar dolar) aştığının altını çizerek Çinli firmalara ülkede yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Bakan Hukayl, 4 günlük Çin ziyaretinde Suudi Arabistan kentlerinde belediye ve konut sektörlerinde altyapı projelerinin geliştirilmesi ve yatırım imkanları konularında Çinli yetkililerle görüşmeler yapacak.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.