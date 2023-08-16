Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı, Newcastle United’ın sahasında hazırlık maçları oynayacak

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:47
Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı, 2023 Asya Kupası hazırlıkları kapsamında Kosta Rika ve Güney Kore ile özel maçlar oynayacak. Bu maçlar, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ın sahası St James’ Park’ta gerçekleştirilecek. Newcastle United Kulübü, 2021’de Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı.
Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ın sahasında iki hazırlık karşılaşması oynayacak.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, 2023 Asya Kupası hazırlıkları kapsamında 8 Eylül’de Kosta Rika, 12 Eylül’de ise Güney Kore ile özel maça çıkacak.
İki karşılaşmaya da İngiltere’nin Newcastle kentindeki St James’ Park ev sahipliği yapacak.
Newcastle United Kulübü, 2021’de Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınmıştı.
Kaynak: AA
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