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Suudi Arabistan ve Hollanda Birinci Futbol Ligi Exxen ve TV8,5’de Canlı Yayınlanacak

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Ağustos 17, 2023 14:16
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Son Güncelleme: 17.08.2023 17:16

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino gibi yıldızların top koşturduğu Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ve Hollanda Birinci Futbol Ligi, Exxen ve TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA
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