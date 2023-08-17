Suudi Arabistan ve Hollanda Birinci Futbol Ligi Exxen ve TV8,5’de Canlı Yayınlanacak

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:16
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino gibi yıldızların top koşturduğu Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ve Hollanda Birinci Futbol Ligi, Exxen ve TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Kaynak: AA
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